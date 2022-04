INTERVJUU ⟩ Saksa tippsots: ise majanduskriisi langedes saame Ukrainat vähem aidata

Kuigi Saksa Sotsiaaldemokraatlikule Parteile (SPD) eesotsas peaminister Olaf Scholziga on heidetud ette Ukrainale antava relvaabiga venitamist, toonitas Dreyer Postimehele antud kirjalikus usutluses, et ükski teine riik pole Kiievit rahaliselt toetanud nii palju kui Saksamaa.

Teie erakond SPD on saanud rahvusvaheliselt kriitikat liiga pehme suhtumise eest Moskvasse ja napi valmiduse pärast aidata Kiievit. Kuivõrd on see kriitika õigustatud?