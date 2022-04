REPORTAAŽ ⟩ Rindeäärne Mõkolajiv on valmis Vene vägesid «kostitama»

Üle poole miljoni elanikuga Mõkolajiv, kust on rindejooneni kiviga visata (10–15 kilomeetrit), on selle sõja jooksul vaenlast oma väravas juba kohanud ega kohkunud tagasi. Samal põhjusel ei tule ka uued sõnumid neile peale pressivatest vallutajatest erilise üllatusena. Ukrainlased on oma sõnul nende soojaks vastuvõtuks valmis.