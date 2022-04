Pakistani välisministriks kinnitati Bhutto perekonna noor järeltulija

Bhutto esimene välisreis uues ametis on saata Sharifi neljapäeval Saudi Araabiasse, mis on Pakistani peamisi kaubanduspartnereid ning nende raskustes majanduse püsiv leevendusallikas.

PPP ridadesse kuuluv Bhutto on ekspresident Asif Ali Zardari ja tapetud ekspeaministri Benazir Bhutto poeg. Tema vanaisa on 1979. aastal hukatud peaminister Zulfikar Ali Bhutto, kes oli PPP asutaja, mida Bhutto asus juhtima juba 19 aasta vanuselt kohe pärast oma ema atentaati üliõpilasena.

Maailmas oma umbes 227 miljoni elanikuga rahvaarvult viiendal kohal oleva Pakistani demograafiline jaotus näitab, et üle poole elanikkonnast on vanuses 22 eluaastat või nooremad.

Seetõttu on Bhutto ühest küljest olnud edukas noorte seas oma sotsiaalmeedia oskusliku kasutamise tõttu. Samas naeruvääristatakse võrdlemisi sageli tema kesist urdu keele oskust, mis on riigi ametlik keel inglise keele kõrval, ehkki riigis räägitakse enam kui 60 keelt.

Poliitkommentaatorid on Bhutto võimete suhtes eri meelt või ka selles osas, kui kaua suudab ta säilitada häid suhteid peaministriga, kes on võistlevast Pakistani Moslemiliiga-N (PML-N) parteist.

«Usun, et ta on katsetamata rakett,» ütles analüütik Hassan Askari Rizvi uudisteagentuurile AFP. «Aeg pole veel küps noore parlamendiliikme nagu Bilawal Bhutto jaoks ning tal saab raske olema hallata teemasid, millega Pakistan silmitsi seisab, seal hulgas tõsiste väljakutsetega välisrinnetel.»

«Leian, et Bilawal on piisavalt intelligentne kindluse kaitsmiseks,» ütles ta AFP-le, lisades, et võrreldes teiste parteide juhtidega on noore Bhutto näol tegemist märksa edumeelsema poliitikuga.