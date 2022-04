Biden külastab mais Lõuna-Koread ja Jaapanit

Bideni visiidi eesmärk on näidata Ühendriikide kohalolekut seoses üha kasvava pingeseisuga oma ühe peamise vastase Hiinaga ja piirkondliku vaenlase Põhja-Koreaga.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki ütles avalduses, et Biden soovib anda visiidiga sõnumi oma «valitsuse kaljukindlast pühendumusest vabale ja avatud India ookeanile ja Vaikse ookeani lääneosale ja USA lepingulistele liitlassuhetele nii Korea Vabariigi kui Jaapaniga».

Tokyos kohtub Biden ka niinimetatud Quad-rühma liidritega, kelle hulgas on lisaks USA-le ja Jaapanile veel esindajad ka Austraaliast ja Indiast. Quadis nähakse eeskätt tõsist vastast üha agressiivsemalt enesekindlale Hiinale.

Bideni administratsioon on korduvalt iseloomustanud Aasia Vaikse ookeani regiooni ning eriti kommunistliku Hiina tõusu kui Ühendriikide kõige tähtsamat strateegilist probleemi.

Hiina ja USA, mis on kaks maailma suuremat majandust, on teineteisega tülis mitmes valdkonnas, nagu kaubandus ja inimõigused. Ent laiemalt võttes on tegu - nagu Biden seda sageli kirjeldab - 21. sajandit defineeriva vastasseisuga maailma autokraatiate ja demokraatiate vahel.