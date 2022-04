IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Sõda tungib Vene piiriäärsete oblastite elanike koduakendesse

Nagu ennegi kirjutasin, siis selles piirkonnas võib Ukraina Donetsi jõe põhjakalda isegi loovutada, et võtta soodsamad kaitsepositsioonid Slovjanski ees. Arvestades Vene okupantide liikumise tempot, läheb neil sellega veel aega.

Rubižnes käib madin juba nädalaid, aga seal on isegi ilma jõeta riinne püsinud linnas nii, et Vene okupandid paiknevad kirdes, kuid mujale ei ulatu. Edasiliikumist seal ei toimunud, ainult lauspommitamised kõigi asulate pihta. Sealhulgas viimased hingitsevad haiglad, kuhu jäid veel evakueerimata haavatud. Nüüd lasti need ka Severodonetskis ja Lõssõtšanskis puruks.

Lõuna sektoris suruvad Vene okupandid pärast Novotoškovka vallutamist Orehhovo ja Nižne peale. Ka tulemuseta. Ukrainlased väidavad, et venelased võtavad okupeeritud aladel mobiliseeritutelt dokumendid käest, et neid ei saaks identifitseerida. Iga päev püsinud Ukraina kaitset tähendab seda, et iga pealetungi järel on kümneid okupante ja mõned soomustehnika ühikud vähem.

Azov võitleb mitte ainult Mariupolis, vaid ka mujal ja neid kardavad Vene sõdurid kohe eriti. Nad on ise loonud mingi müüdi koledatest Azovi natsidest ja nüüd kardavad elu eest nende kätte langeda.

4) Jätkub Popasna ründamine. Okupandid on edenenud ja hoiavad umbes kolmandikku linnast, idapoolset osa. Suurem jagu on veel võtmata. Lisaks Popasnale saavad seal kõvasti tuld ümberkaudsed asulad - seesama Girske, millest eilegi kirjutasin. Popasna vallutamisega loodavad Vene okupandid jõuda Debaltseve-Slovjanski maanteele. Kas ka jõuavad, on eraldi teema.

Vastase kurnamine õnnestub Ukrianal praegu päris hästi. Aeglaselt liikuvad okupatsiooniüksused kannavad raskeid kaotusi, nende logistikaahelad pikenevad ja moraal langeb.

Ukraina vägi laseb praegu oma spetsialistidel harjutada uute NATO standardile vastavate kaudtule relvade kasutamist. Kui need relvad ükskord rindele hakkavad jõudma koos õppinud meeskondadega, siis alustavad Vene okupandid selg ees tagasi liikumist.

Ukraina ametiisikud on prognoosinud oma reservide käivitamise kusagil mai lõpu-juuni alguse poole. Seniks lastakse Vene sõduritel end hajaasustatud maarajoonides lolliks rünnata.

Popasnast lõuna poole olid kogu ründe ulatuses tulelööke - Niu-Jork ja ümbrus, Avdiivka ja ümbrus, Marjinka ja Kurahovo suund - seal proovisid ka okupandid peale tulla, kuid pidid tühjade kätega tagasi pöörduma.

Donetski linna ringteel juhtus äpardus moonaautoga, mis algul jäi pauguga seisma ja läks põlema ning seejärel plahvatas kohe võimsalt ja korduvalt. See sündmus polnud rindel, kuigi rindejoon jookseb muidugi Donetski linnnal üsna külje alt juba kõik need 8 aastat, mil Venemaa on Ukraina territooriumit vallutada proovinud.

Ukraina sõdurid kogunevad ühes Zaporižžja oblasti kontollpunktis. Foto: Roman Pilipei/EPA/Scanpix

5) Mariupolis kestavad lahingud, mis ei võimalda tsiviilisikuid Azovstalist välja tuua. Täiesti selge, et Putin valetab siis, kui ta avab suu või kirjutab alla mõnele dokumendile. Kõik need avaldused Azovstali ründamise lõpetamisest polnud seda õhku väärt, mis ta suust välja ajas.