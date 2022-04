Stoltenberg: Soome ja Rootsi võetaks NATO-sse avasüli

Stoltenberg on varem hinnanud, et NATO nõukogus saab otsuse teha üsna kiiresti. Ratifitseerimine võib aga kesta kuid.

Nüüd ütles Stoltenberg, et nõukogu võimalik otsus Soome ja Rootsi vastuvõtmisest saadab iseenesest tugeva poliitilise sõnumi, et kõik NATO riigid hoolivad Soome ja Rootsi julgeolekust.

"Olen kindel, et on olemas viise, kuidas pausi katta nii, et see oleks piisavalt hea ja toimiks nii Soome kui ka Rootsi osas," ütles Stoltenberg.