Washington Post: Venemaa kasutab Musta mere baasi kaitseks delfiine

Maxar jagas pilte ajalehega Washington Post. Neil on näha delfiine 2014. aastal annekteeritud Krimmis Sevastopoli sadamasuus.

Nii Venemaa kui USA on õpetanud juba alates 1960. aastatest delfiine ja merilõvisid takistama sukeldujaid sõjalaevu saboteerimast, ütles Washington Postiga rääkinud asjatundja.

Delfiinidel on eriti arenenud looduslik kajalood, mis aitab avastada mere põhjast miine ja muid ohtlikke esemeid, mida elektroonilise kajaloodiga on raske tuvastada.

Briti kaitseministeeriumi andmetel on Venemaal Mustal merel umbes 20 sõjalaeva, mille hulgas on ka allveelaevad. Sevastopoli sadamas paiknevad laevad on Ukraina rakettide tegevusraadiuses.