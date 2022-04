Saksa parlament kiitis heaks raskerelvade tarnimise Ukrainale

Saksa kaitseminister Christine Lambrecht teatas varem sel nädalal, et Saksamaa tarnib Ukrainale õhutõrjetanke Gepard.

Tegemist oli selge suunamuutusega Berliini seni ettevaatlikus hoiakus Kiievi relvastamisel. Saksamaa oli varem tarninud ainult kaitserelvastust, mis pälvis aga kriitikat, et Ukrainat ei toetata piisavalt.

Roheliste fraktsiooni asejuht Britta Hasselmann ütles, et Vene invasioon on rahvusvahelise õiguse sulaselge rikkumine ja Ukrainal on «piiramatu õigus end kaitsta».