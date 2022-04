USA ja veel 50 riiki käivitasid algatuse vaba interneti kaitseks

Valge Maja teatel on Interneti Tuleviku Deklaratsiooni (Declaration for the Future of the Internet; DFI) eesmärk haarata tagasi interneti «tohutu potentsiaal» ja tõrjuda «digitaalse autoritaarsuse tõusu» tagamaks, et internet tugevdab demokraatiat, kaitseb privaatsust ja edendab vaba maailmamajandust.