​Ohuohai’d tantsitakse pikas ringis, mis hakkab ühel hetkel ennast spiraalselt ringi keskpaiga suunas kokku kerima. Lõpupoole tõuseb laulu ja tantsu tempo, kuni see lõppeb tõelise kappamise ja karjumisega. Jakutski linna keskväljakul toimunud ohuohai ​ oli selles mõttes erandlik, et selles osalesid vaid mehed ja see oli mõeldud Vene Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini toetuseks.