«Ma kujutan enda perekonda ette ühes neist majadest, mis on nüüd hävitatud ja mustad. Ma näed oma lapselapsi paanikas ära jooksmas,» ütles Guterres Kiievist loodes asuvas Borodjankas, kus viibinud Vene üksusi süüdistatakse tsiviilisikute tapmises. «Sõda on 21. sajandil absurdne. Sõda on kurjus.»