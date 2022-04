POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Mõkolajivi argipäev: paar tundi päevas veejärjekorras seista pole probleem

Eile hommikul naabrinaisest pisut hiljem, veerand kaheksa paiku kohale jõudnud ja lõpuks poolesajast inimesest moodustunud saba keskele sattunud Viktoria tähendas, et talle sellised jalutuskäigud sobivad.

Lähimast veejagamiskohast pisut üle kilomeetri eemal elav 80-aastane naine lausus, et ehkki kanistrite tassimine on tülikas, saab ta vaevatasuks teistega suhelda. «Esimestel päevadel oli hullem, sest siis tuli minna jõe äärde vett tooma – tualetis on ju vaja samuti vett peale kallata. Viisteist minutit käimist, aga pole hullu, küll ma keeran veekraani ükskord jälle lahti,» kõneles Viktoria.