Kuigi kirjad hoiatavad militariseeritud puhvertsooni eest, on sildid ilmselgelt pigem amatööri ja mitte ametivõimude käega maalitud. Nende kõrval näeb kuulutust, mis osutab võimalusele laenata binokleid ja teleskoope vaatamaks, mis toimub teisel pool kontrolljoont, ning lendlehti, mis reklaamivad giidiga retke türklaste kontrolli all olevasse kummituslinna Famagustasse.

«Minu nimi on Nicos. Olin 12-aastane, kui me Famagustast lahkusime. See on Lapaloma kohvik-baar-restoran. «Meie restoran»,» näeb väravast sisse astuja selgitavat kirja.