IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Venemaa ei suuda Hersonis korraldada isegi usutavaid propagandakaadreid rahva poolehoiust

Allikaks on üks seal sõdinud tegelinski Luhanskist, keda ei saa süüdistada propagandategevuses Ukraina kasuks. Rubižnes on kahte tüüpi asustus – kõrged paneelmajad kirdes, mille Vene okupandid hõivasid üsna varakult ning madal eramajade asustus kõikjal mujal. See madal asustus tähendab, et kogu ala on aedadega sisse piiratud ja nähtavus on ainult ühe tänava ulatuses.

Ukrainlased olid ette valmistatud head tulepositsioonid kindlustatud punkrites ning neil on võimalus sõlmpunkte risttule all hoida. Nad on seal positsioone juba vahetanud, kuid tundub, et Ukraina kaitsjad manööverdavad seal väga edukalt ja omavad head ettekujutust vastase liikumisest, samal ajal kui Vene okupandid liiguvad seal nagu pimedad kassipojad, keda saadetakse järjest merekooli.

Ukraina sõjaväelane mürsukraatris Luhanske külas Donetski oblastis. Foto: STR/EPA/Scanpix

Esimesed demoraliseerivad kaotused olid neil juba enne Rubižnesse sisenemist, kui Ukraina suurtükid purustasid umbes poole nende pataljonist. Nüüd on esialgsetest roodudest (100 inimest) alles mõned üksikud ründajad. Sinna saadetakse peale Luhanski nn rahvavabariigis püütud reservistidest kahuriliha, mis ei ole võimeline rünnakuid tegema ega ole ka motiveeritud. Kevade algul pärast ukrainlaste tulelööke ei lubatud neil ka lõkkeid teha, mis tõi kaasa ulatuslikke külmakahjustusi.

Arvata võib, et Rubižne põrgukatla õuduslugusid räägivad üksikud ellujäänud Ivanid veel oma lastelastelegi. Kuna viimati saadeti suurem täiendus ühe tankipataljoni näol hoopis Kreminnasse, siis ilmselt muid täiendusi mujalt neil hetkel võtta pole ja kogu aur läheb Izjumi ja Zaporižžja suundadele, kus Vene sõjamasina rattad käivad kohapeal ringi.

Popasna on samuti veevarustusest ilma ja midagi ei taastu enne sõjategevuse lõppu. Vene okupandid on linnas sees ja püsib sama seis, mis eelneval päeval. Sisenesid kolmandiku jagu, kuid nüüd pole juba paar päeva edenenud. Sinna läheb korralik ressurss elavjõu näol. Ilmselt on see seisak põhjustatud ka sellest, et ukrainlased hävitasid seal nende lähitagalas moonalao, mis teenindas ilmselt suurtükiüksust. Kui kahuritel moona pole, siis jääb Vene okupant seisma.

Muu Donbassi rinde olukord püsib analoogsena eelmistele päevadele – kõva tuletegevus Niu-Jorki, Avdijivka ja Marjinka suunal. Kahes viimases käivad ka pealetungitegevused, kuid seal on ukrainlaste müür vastas ja midagi ei saa sellest üle ega ümber. Kummaline, eks, kuidas maailma tugevuselt teise armee tiitlit taotlenud jõud oma puuplätudega seal tammub.

Azovstali välihaiglas olukord kriitiline

Mariupolis on väga kriitiline Azovstali välihaigla olukord, mida on hakatud just sihilikult kõige rohkem pommitama. Ilmselt on Vene okupandid saanud tehase tundjate käest siseinfot, kus võivad olla haavatud, mistõttu on seal pommitamise tagajärjel toimunud varinguid.