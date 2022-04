Talibani kõrgeim juht kutsub maailma oma valitsust tunnustama

Seni ei ole ükski maailma riik augustis võimu haaranud ja ranged islamiseadused maksma pannud Talibani valitsust ametlikult tunnustanud.

Islamiliikumise kõrgeim juht Hibatullah Akhundzada esitas üleskutse ramadaani lõppu tähistavate Eid al-Fitri pühade läkituses, kuid ei maininud probleeme nagu tüdrukutele hariduse keelamine, mis takistavad maailma riike tema valitsust tunnustamast.

Ta ütles hoopis, et esmalt on vaja tunnustust, siis on võimalik probleemid ametlikult ning diplomaatilistest normidest ja põhimõtetest lähtuvalt lahendada.

«Maailm on kahtlemata muutunud väikseks külaks,» seisis Akhundzada kirjalikus läkituses. Juhti ennast ei ole aastaid avalikkuses nähtud, ta elab tagasitõmbunult Talibani vaimses keskuses Kandaharis.

«Afganistanil on maailma rahus ja stabiilsuses oma roll. Selle täitmiseks peab maailm Afganistani Islamiemiraati tunnustama,» ütles ta.

Afganistanis on toimunud viimasel ajal rida pommiplahvatusi, millest osa eest on võtnud vastutuse äärmusrühmitus Islamiriik (IS) ja need on suunatud šiiamoslemitest hazarade vastu.

Akhundzada oma läkituses julgeolekuolukorda ei maininud, vaid ütles, et riik on suutnud ehitada üles tugeva islami rahvusarmee ning tugeva luureorganisatsiooni.

Suur osa rahvusvahelisest kogukonnast soovib siduda humanitaarabi ja Afganistani valitsuse tunnustamist naiste õiguste taastamisega.

Pärast Talibani võimuletulekut on kümned tuhanded naised kaotanud töö riigiametites ning neil on keelatud sõita välismaale ja isegi ilma meessoost sugulase saateta riigi sees linnade vahel reisida.

Märtsis äratas eriti laialdast pahameelt Talibani otsus sulgeda kõik tütarlaste keskkoolid, mis olid mõni tund varem esimest korda pärast augustikuist võimupööret avatud.

Mitme Talibani ametniku sõnul andis sulgemiskäsu Akhundzada isiklikult.

Kõrge juhi pühadeläkituses tütrukutekoole ei puudutatud, seevastu lubati avada uusi keskusi ja medresesid nii usu- kui tänapäevase hariduse andmiseks.

«Me austame Afganistanis kõiki meeste ja naiste šariaadiõigusi ega kasuta humanitaar- ja emotsionaalseid probleeme poliitilise tööriistana,» ütles Akhundzada, kuid lisas, et inimesed peaksid võtma Talibani ideaalid omaks vabal tahtel, mitte sunniviisil.

«Ametivõimud peaksid kutsuma inimesi targalt šariaadi poole ning vältima äärmuslust.»

Akhundzada kinnitas ka, et Talibani valitsus austab sõnavabadust vastavavalt «islamiväärtustele».