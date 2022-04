FOTOD ⟩ Laanet külastas Ukrainat: «Raketirünnakud näitavad, et sõda pole Kiievist lahkunud»

«Vene Föderatsiooni väed on tapnud põhjendamatult tsiviilelanikke ja maha jätnud purustatud asulad. Intensiivsed lahingud Ida- ja Lõuna-Ukrainas on Ukraina ja kogu Läänemaailma jaoks äärmiselt kriitilised. Kutsume oma liitlasi sõnadelt tegudele, et aidata Ukrainal see sõda võita ning riik uuesti ülesse ehitada,» ütles Laanet.