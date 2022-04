VIDEO JA GALERII ⟩ Kiievi linnapea Vitali Klõtško: selle sõja lõpetab Putin või meie relvajõud

Nii öösel kui ka juba hommikul kella seitsme paiku sündmuspaigal viibinud Kiievi meer Vitali Klõtško lausus Postimehele enne seda, kui esimene hukkunu hoonest leiti, et alates sõja algusest on pealinnas raketitabamuste tõttu elu kaotanud juba üle saja inimese, teiste seas neli last. Vigastatuid on üle neljasaja.