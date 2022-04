Hongkongi uus juht tõotab ärikeskuse endise hiilguse taastada

Võistlejat tal ei ole, kuid ta saab juhtida demokraatiameelsete protestidest kääriva linna, kus poliitilised vabadused on maha surutud ja juba üle kahe aasta kehtivad ranged koroonapiirangud, mis on pannud isolatsiooni nii elanikud kui ettevõtted.

«COVID ei jää meiega igaveseks ja ühel hetkel saadakse see kontrolli alla,» ütles Lee vastuseks ajakirjanike küsimusele, millal Hongkong end taas maailmale avab.

«Tähtis on tegutseda tasakaalustatult,» lisas ta.

Hiina on ainus suur majandusriik maailmas, kus järgitakse endiselt koroona nulltolerantsi strateegiat, ehkki viiruse omikrontüvi levib sellest hoolimata ning piirangud mõjuvad rängalt nii Hongkongile kui emamaale.

Vaibuma hakanud omikoronipuhang on nõudnud Hongkongis umbes 9000 inimese elu ja toonud kaasa elanike lahkumise.

Lee ütles reedel, et juhindub 44-leheküljelisest manifestist Hongkongi kunagise hiilguse taastamises, kui ta võtab 1. juulil ameti üle seniselt liidrilt Carrie Lamilt.

Lee loosung on «Keerame üheskoos Hongkongis uue lehekülje», aga tema senine poliitika ei lahkne kuigivõrd Lami valitsuse kursist, mida dikteeris Peking.

64-aastane Lee oli see, kes juhtis demokraatinõudlejate protestide mahasurumist ning ta on üks 11 kõrgest Hongkongi ja Hiina ametiisikust, kellele USA on kehtestanud sanktsioonid.