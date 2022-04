Frontexi direktor esitas pärast hävitavat raportit lahkumisavalduse

«Ma kinnita, et ta on pakkunud enda ametist lahkumist, mis avab võimalused uueks alguseks Frontexile,» ütles ka Saksamaa valitsuse pressiesindaja.

Leggerile heidetakse ette, et ta ei järginud protseduurireegleid, oli ebaaus suhtluses ELiga ning juhtis personali halvasti.

OLAFi raport 2015. aastast alates Frontexit juhtinud Leggeri osas leidis, et ta ei järginud protseduurireegleid, oli ebaaus suhtluses ELiga ning juhtis personali halvasti, kirjutas Prantsuse ajakiri Le Point.

Humanitaarühendused on Frontexit korduvalt süüdistatud ELi piiri ületanud migrantide ebaseaduslikult jõuga tagasi tõrjumises või silma kinni pigistamises, kui ELi riikide võimud seda teevad.

Ennekõike on puudutanud etteheited olukorda Kreeka maismaa- ja merepiiril Türgiga.

Üleeile tõi mittetulundusliku ajakirjandusprojekti Lighthouse Reports ning väljaannete Der Spiegel, SRF Rundschau, Republik ja Le Monde ühine uurimine päevavalgele, et Frontex registreeris migrantide jõuga tagasi tõrjumise oma andmebaasides märksõnaga «lahkumise takistamine».

Seitsme aasta kestel, mil Leggeri on Frontexit juhtinud, on piirivalveameti eelarve oluliselt kasvanud. Kavas on ka aastaks 2027 suurendada Frontexi töötajaskonda 10 000 inimeseni, kes vastutaks valve eest ELi välispiiril.