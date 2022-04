ÜRO: mullu jäi teel Euroopasse merre üle 3000 inimese

ÜRO pagulasameti UNHCR värskes raportis nõutakse kiiret tegutsemist, et vähendada surmajuhtumeid põgenike, asüülitaotlejate ja teiste Euroopasse pürgivate migrantide hulgas.

«Selle aasta algusest on merel surma saanud või kadunuks jäänud veel 478 inimest,» ütles ÜRO pagulasameti pressiesindaja Shabia Mantoo Genfis ajakirjanikele.

Eriti ohtlik on merereis Lääne-Aafrika rannikult Mauritaaniast ja Senegalist Kanaari saartele, ütles ta, lisades, et see reis kestab 10 päeva.