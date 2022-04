Kui Vitali Žõvotovskõi sulgeb silmad, näeb ta vange, kellel on peas valged kotid – just nagu neil inimestel, kelle Vene väed relva ähvardusel tema majja juhtisid.

Tema koduks on Butša linn, mis nüüd on muutunud sünonüümiks Vene vägede toime pandud sõjakuritegudele Ukrainas. Žõvotovskõi, tema tütre ja Vene sõdurite käe läbi abikaasa kaotanud naabri jaoks oli linn Moskva okupatsiooni all põrgulik vangla.