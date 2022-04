Venemaa kinnitab õhurünnakut Kiievile Guterrese visiidi ajal

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles, et rünnak, mis järgnes vahetult tema kõnelustele Guterresega, oli Venemaa katse alandada ÜRO-d ja kõike, mille eest see organisatsioon seisab.

«See on sõjatsoon, kuid on šokeeriv, et see juhtus meie lähedal,» ütles ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) kõneisik Saviano Abreu, kes reisis koos Guterresega.