IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Tõenäoliselt ei jaksa Vene väed 9. maiks kogu Donbassi okupeerida

Üsna tõenäoline tundub, et 10 päevaga ehk vatnikute jaoks sakraalseks 9. maiks ei jaksa Vene okupatsioonijõud haarata tervikuna isegi Luhanski oblastit, millest neil on okupeeritud 80%. Rääkimata Donetski oblasti veel vabast territooriumist, kus peale Volnovahha ja Mariupoli vaheliste külade on olnud sisuliselt nulliring.

Azovstali tehas Mariupolis, kuhu on koondunud viimased linnas asuvad Ukraina väed ning kus parasjagu on lõksus sadu tsiviilisikuid. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix

5) Mariupoli ja Azovstali pommitamisega suutsid okupandid sisse peksta tehase välihaigla need ruumid, kus varem suudeti välimeedikute poolt haavatuid opereerida. Seal olid ka vajalikud riistad, kuid pommitabamuste tõttu varises seal kõik sisse. Haavatute arv tehases tõusis 600-ni.

Ja samal ajal on ka Vene videomaterjalidest näha, kuidas neid okupante maastikul endiselt pekstakse Azovstali kaitsjate poolt.

6) Paistab, et Zaporižžja rindejoonel on ka varasemad vangivõtmised Guljaipoles, tankide hävitamine Novopili ja Novosilka vahel ning logistiliselt tähtsa silla hävitamine Melitopolist lõunas kandnud vilja ja edasitungi pole toimunud. Tulelööge said loomulikult Guljaipole ja otse Zaporižžja suunal asuv Kamjanske piirkond.

Okupeeritud alal käib tsiviilelanikkonna röövimine ja terroriseerimine. Karta on, et nende alade vabastamise järel avanevad uued õudused, mis sarnanevad Kiievi kandis toimunule.

Üks oluline logistiline operatsiooni venelaste seisukohalt on Ukraina varastatud vilja väljaviimine Krimmi poolsaare kaudu. Juba eile ilmusid Videod ülipikkadest kolonnidest, kus oli kümneid viljaveokeid ja kõik järelhaagistega. Kümnete all ei mõtlema ma 10-20, vaid ikkagi sadakond.

Kogu kolonni ei filmitud, seega ei saanud neid kõiki ka kokku lugeda. Juba varem oli Venemaa teatanud vilja transportimisest Kuubale, mille nad varem varastasid Berdjanski sadamast. Eks siis nüüd jätkub see Venemaa toiduprogramm, mis väljendub põllumajandussaaduste suuremahulises varastamises.

Mõkolajivit ning Hersoni ühendavad kaevikud. Foto: Vincenzo Circosta / ZUMA / SCanpix

7) Eks Hersoni sündmused annavad ka aimu, mille üle seal võitlus käib. Tšetšeenid olevat burjaatidega sattunud tulevahetusse varastatud kauba jagamise üle. Vene Föderatsiooni kui riikliku moodustisi üks põhiküsimusi tegelikult ongi, mis oleks need ühised väärtused, mille ümber burjaadid koos tšetšeenidega koonduvad, kui tegelikkuses põlgavad nad üksteist mitte vähem kui ukrainlasi. Juhtumisse olevat sekkunud FSB.

Hersoni oblasti põhjasuunal olid taas tulelöögid Smertši raketisüsteemiga.

Aleksandrovks mere ääres on taas ukrainlaste kontrolli alla märgitud, kuid põhja pool olev Tavrijske seevastu Vene okupantide alla.

8) Moldovas olevat toimunud ametis oleva presidendi aja esimesed kõnelused keskvalitsuse ja Dnestriäärse piirkonna esindajate vahel. Tulemustest pole veel midagi teada. Transnistria telejaamad lasevad igapäevaselt eetrisse Ukrainat süüdistavaid materjale ning ajavad täiesti venemeelset rida.

Sõjaliselt sealt Venemaa midagi teha ei suudaks. Sõja algul hoiatas Ukraina Tiraspoli lennuvälja lennuraja ettevalmistuste osas transpordilennukite vastuvõtmiseks. Ukraina presidendi administratsiooni nõunik Arestovitš on selle kohta märkinud, et nad on valmis sinna suunduvad sõjaväe transpordilennukid võimaluse korral alla tulistama.

Pärast eilset ÜRO peasekretärile rakettide selga laskmises on Venemaa võimalused rahvusvaheliselt mingit usaldust äratada muutunud päris ahtakeseks. Poola on teatanud Ukrainale 200 tanki T-72B saatmisest. See on 2 tankibrigaadi ehk kuus pataljoni, sekka veel nipet-näpet suurtükke ja Gradi raketiheitjaid.

ÜRO peasekretäri Antonio Guterresse visiidi ajal Kiievi tabasid linna Vene pommirünnakud. Foto: Pavlo Bagmut / Scanpix

See on selline raud, mis aitab Vene okupante mõnda aega ohjes hoida. Kõige rohkem ootavad ukrainlased nüüd lääne moodsamat relvastust ehk suurekaliibrilisemaid suurtükke ja pikamaa raketiseadeldisi USA-st, mis võimaldavad hakata okupante juba välja peksma. Nende üksuste rindekõlbulikuks muutumist eeldavad ukrainlased juba kolme-nelja nädala möödudes.