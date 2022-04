FOTOD JA VIDEO ⟩ Soomlaste maipüha tähistamise ajal juhtus liiklusõnnetus, kaks inimest said viga

«Istusime Cafe Esplanades, kui kostis jubedat lärmi. Auto sõitis peaaegu kohvikusse sisse, kohviku ukseklaasid lendasid eest. Üks inimene paistab olevat viga saanud, mitu on tõsises šokis,» kirjutas üks kohvikus viibinu Twitteris.

Postimehe fotograafi sõnul, kes sündmuskohal viibib, oli kõigi algne kahtlus, et tegemist oli terrorirünnakuga, kuna kui autojuht esimesele inimesele otsa sõitis, kihutas ta suure kiirusega järgmiste inimeste poole. Kokku mõlkis ta vähemalt viit autot.

Hetkel puhastatakse fotograafi sõnul tänavat ning toimetatakse autosid minema, kuid on näha, et vappu on soomlaste jaoks rikutud.