Serbia esitles Hiinalt tarnitud õhutõrje raketisüsteemi

Keerukas keskmaa õhutõrjesüsteem HQ-22 toodi eelmisel kuul kohale kümnekonna Hiina õhujõudude transpordilennukiga Y-20. Tegemist on ilmselt kõigi aegade suurima Hiina relvatarnega Euroopasse.

USA hoiatas 2020. aastal Belgradi HQ-22 soetamise eest, öeldes, et kui Serbia tahab tõesti liituda ELi ja teiste lääne alliansidega, siis peaks ta soetama sõjavarustust, mis vastab lääne standarditele.

Hiina raketitõrjesüsteemi on sageli võrreldud USA süsteemiga Patriot ning Vene S-300-ga, ehkki tema tegevusulatus on võrreldes S-300ga lühem. Serbia on esimene Hiina rakettide vastuvõtja Euroopas.