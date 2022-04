Armeenia opositsioon ühendab Pašinjani tagandamiseks jõud

«Alates homsest jõuame oma võitluse otsustavasse etappi,» ütles Vanetsjan laupäeval Jerevanis Vabaduse väljakul pressikonverentsil, lubades, et võitlust alustatakse ühise rindena, mis on tugevam ja tõhusam.

«Venemaa on meie strateegiline liitlane ja partner ning meil ei ole teisi liitlasi. Armeenia peab leidma punkti, kus suurriikide huvid kattuvad, mitte mängima nende vastuoludele, ja just nii saab tagada meie riigi stabiilsuse ja julgeoleku,» rääkis opositsioonijuht.

Ta tõstis ka esile, et Mägi-Karabahhi staatuse küsimus peab endiselt jääma päevakorda. «Me ei nõustu sellega, et Karabahhi probleem on suletud ja lahendatud, nagu väidab Aserbaidžaani president. Armee tuleb taas üles ehitada, et see muutuks piirkondlikuks mõjuteguriks.»