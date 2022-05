Iraagis rünnati kahe raketiga koalitsioonivägesid

Iraagi kontrolli all olev baas asub Anbari provintsi kõrbepiirkonnas ja seal asuvad äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu võitleva koalitsiooni välisriikide väed. Rünnaku võttis sõnumirakenduse Telegram Iraani-meelses kanalis omaks varem tundmatu rühmitus, mis nimetas end Rahvusvaheliseks Vastupanuks.

Ain al-Asadi baas on sageli raketi- ja droonirünnakute sihtmärgiks olnud. 8. aprillil teatas koalitsioon, et tulistas alla rajatist rünnanud relvastatud drooni.

USA vägesid ja Ühendriikide huvisid Iraagis on viimastel kuudel sageli rünnatud; koalitsioon on selles süüdistanud Iraagi-meelseid rühmitusi.

Kuid ligi 2500 USA ja 1000 koalitsioonisõdurit on endiselt paigutatud kolme Iraagi kontrolli all olevasse baasi üle kogu riigi, et pakkuda valitsusvägedele väljaõpet, nõu ja abi.