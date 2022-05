IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Igas kokkupõrkes järgib Vene okupantide liikumist õhust vähemalt neli ukrainlaste drooni

Ühe tulelöögi kaadreid näitas Ukraina rahvuskaart. Korralik pommirahe koondunud vastase tehnika pihta. Asja jälgiti drooni abil reaalajas ja korrigeeriti veel tuld ka. Sealt on tulnud ka jutud järjekordsete kindralite võimalikust hukkumisest.

Sellisel juhul pole asi ka ainult tehnikas, vaid juhtimise katkestamisest operatiivtasemel. Izjumis asuv okupantide väegrupeering võib hetkel olla nagu peata kana.

Foto: Igor Taro

3) Severodoentski operatiivsuunal on huvitavaid leide. Näiteks Lõmani kohal allatulistatud Orlan-10 luuredroon oli juba Vene eriolukordade ministeeriumi (ehk meie mõistes Päästeameti) markeeringuga. Armeel hakkavad siis droonid otsa saama, kui juba tuletõrjujate reservist võetakse.

Droonide puudust on Vene okupantide eeskõnelejad ammu kaevanud ja viibutanud rusikat ukrainlaste poole, kellel olla droonivõimekus juba rühma tasemel (ehk alates 30 võitlejast) ning igas kokkupõrkes järgib Vene okupantide liikumist õhust vähemalt neli ukrainlaste drooni - igal väeliigil oma. Ukrainlased on neid droone ka äärmiselt loominguliselt kasutanud.

Ma küll ei tea, millistest asukohtadest videod pärit olid, aga korduvalt oli näidatud sama stsenaariumi - droon heidab alla miine - kas otse soomustehnika pihta või autode vahel sebivatele orkidele kaela. Selle drooni kandevõime peab muidugi üsna korralik olema - miin on ikka natuke raskem kui fotoaparaat ja mõnel juhul on videos heidetud mitu miini järjest.

Rubižnes seisab rinne samal tänaval, kus eelnevatelgi nädalatel. Nüüd algavad venelastel maipühad ja kes teab, kas neil lähima pooleteise nädala jooksul kainet päeva ette tulebki.

Kõige suurem rünnakupotentsiaal võib Vene okupantidel veel säilida lõunarindel Zaporižžja suunal Guljaipole asula piirkonnas.

4) Sama lugu on Popasnaga. Seal jõuti asulas veekoguni ja edasi asi seisab. Mitte, et mul kahju oleks. Okupandid on ise Popasnat kõvasti tähtsustanud, üritades seda rünnata ühe uuesti ja uuesti. Hetkel on see tempo ilmselt maas.

Suuremat ohtu nägi Ukraina pool Kurahovo kandis ehk Donetskist Marjinka kaudu läände, kuna sinna just viidi Mariupoli pealt ja kusagilt mujalt veel reserve. Siiski pole seal veel tulemust, kuigi sõda Donbassi rindel käib kogu ulatuses.

Vene väed üleeile Mariupoli sadamas. Foto: SERGEI ILNITSKY / EPA / Scanpix

5) Mariupolis õnnestus Azovstali müüride vahelt evakueerimiseks välja saata 20 tsiviilisikut, enamuses vist lapsed. See juhtus nüüd pärast välihaigla ründamist ning need inimesed tuli Azovi polgul venelaste tekitatud rusudest välja kaevata. Seal loodetakse suure evakuatsioonikoridori peale vähemalt Mariupoli tsiviilisikutele, kuid hetkel on see lihtsalt lootus.

6) Kõige suurem rünnakupotentsiaal võib Vene okupantidel veel säilida lõunarindel Zaporižžja suunal Guljaipole asula piirkonnas. Sellel rindel oli tuletegevust ja pommitamisi ka nii palju, et kohe peaks asjaks minema. Ukrainlased on täheldanud seal tehnika koondumist, osa sellest on tulnud Mariupolist ära.