ÜRO: Mariupolis algas kauaoodatud tsiviilelanike evakuatsioon

Samas teatas USA esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi, et külastas Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskõid, et näidata maailmale Washingtoni vankumatut toetust ukrainlaste kaitsetegevusele Vene agressiooni tõrjumiseks.

Maailmaorganisatsiooni humanitaarasjade eestkõneleja Saviano Abreu ütles uudisteagentuurile The Associated Press, et operatsiooni Azovstali terasetehasest inimeste välja toomiseks viivad ellu ÜRO ja Rahvusvaheline Punase Risti Komitee kooskõlas Ukraina ja Venemaa ametnikega.