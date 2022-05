Scholz kaitses oma Ukraina-otsuseid

Viimastel nädalatel on Scholz saanud terava kriitika osaliseks, et ta ei võta vastu kiireid otsuseid või ei tee piisavalt hädavajalike relvade tarnimiseks Ukrainasse, mis neid meeleheitlikult palub.

«Ma austan igasugust patsifismi ja suhtumist,» ütles ta.« Ent see näib ilmselt küüniline Ukraina kodanikele, kui neile öeldakse, et kaitske end Putini agressiooni vastu ilma relvadeta. See on ajast ja arust.»