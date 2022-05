KOHALIK VAADE ⟩ Ukraina sõja pinged on lahvatanud Lätis vägivallana

Miglāns eeldas, et võib seal kohata vastuseisu, sest pooled linna elanikest on vene rahvusest. Mõned Daugavpilsi elanikud on meeleavaldajaid sõimanud, kuid see, mida ta kõige rohkem pelgas – füüsiline rünnak –, toimus hoopis päise päeva ajal pealinnas ja oli just seetõttu üllatav.