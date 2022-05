ÜLEVAADE ⟩ Venemaa üritab Hersonis rublatsooni kehtestada

Hersoni venemeelse valitsuse ametnik Kirill Stremousov märkis laupäeval uudisteagentuurile RIA Novosti, et rubla võetakse käibele 1. maist ja üleminekuperiood kestab kuni neli kuud, mille jooksul on käibel kaks valuutat. Ukraina meedia teatel on osa pensione juba rublades välja makstud, kuid paljud kohalikud on raha grivnadesse ümber vahetanud.

«Ma arvan, et enamik inimesi lahkub siit, kui rubla käibele võetakse,» märkis BBC-le Hersoni elanik, kes palus end Olgaks nimetada. «Praegu tegutsevad linnas veel valuutavahetused. Kui mulle rublades makstakse, siis ma arvan, et lähen lihtsalt vahetan need grivnadeks ümber. Ma arvan, et teised teevad sama. See on lihtsalt väike protesti võimalus.»