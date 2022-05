EL-i uus sanktsioonikava näeks ette järk-järgulist Vene naftast loobumist

Keelu heaks kiitmine - mis nõuab liikmesriikide üksmeelset toetust -, seisab aga silmitsi võimalike vastu töötavate jõududega. Nimelt on eeldatav, et Ungari asub ettepanekut jõuliselt vastustama, kuna riik on ühest küljest tugevalt sõltuv Vene naftast ning Budapesti parempoolsel valitsusel on tihedad sidemed Kremliga.