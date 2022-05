IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Ukrainaga piirnevates Venemaa oblastites tegutsevad diversandid

Izjumi operatiivsuunal saabunud vaikus viitab sellele, et ukrainlased andsidki mõne päeva eest eduka hävitava löögi kolme armee staapidele, kuna juhtimise kaotus halvab Vene armee tegevuse. Edu ei saavutanud okupandid kusagil, aga rohkem üritasid lõunarindel Zaporižžja lõigul ja mõnevõrra ka Hersoni oblasti põhjaosas.

Vene okupantide kaotused Ukraina peastaabi andmeil olid hommiku seisuga järgnevad - 23500 (+300), tanke 1026 (+18), soomukeid 2471 (+26), suurtükke 451 (+15), raketiheitjaid 151, õhutõrjesüsteeme 80 (+3), lennukeid 192 (+2), helikoptereid 155.

Vene propaganda üritab samal ajal kuvada Ukraina poolelt suurusjärgus 2 korda suuremaid kaotusi kui need numbrid siin. Ja sellel võltsingul on muidugi üks probleem - kui Vene armee on ründav pool, siis nende kaotused on kõigi konventsioonide kohaselt vähemalt 3 korda suuremad.

Viimase kahe kuu sündmuste käigus pole nad demonstreerinud midagi vastupidist. Pigem rünnakute takerdumist ja korduvat üritamist tungida peale ühe uuesti, mis teeb selle kaotuste suhte vahe veelgi suuremaks. Niipalju pole ukrainlastel ilmselt tehnikat sõdimaski olnud, kui Vene propaganda üritab neile kaotustesse kanda.

Azovi pataljoni teenistuja eile aitamas Azovstali tehasest välja tsiviilelanikke ÜRO juhitud evakuatsioonimissioonis. Foto: DAVID ARAKHAMIA / AZOV HANDOUT / Scanpix

1) Päris põhjast alustades tuleb ära märkida taaskord miinipildujatule saanud endise piiripunkti Tšernihivi oblastis. Kurski oblastis Venemaal kukkus alla üks raudteesild ning Belgorodi lähedal toimus taas mingi laskemoonapõrutus Venemaa kallaletungi ja sõjaroimade ministeeriumi baasis.

Kõik need sündmused jätkuvalt kinnitavad, et Ukrainaga piirnevates Venemaa oblastis on rahutu ning toimunut saab selgitada kahel moel - Venemaa territooriumil tegutsevad nende enda diversandid või tegutsevad mingid muud diversandid, mida Vene kõikvõimas KGB ei suuda tuvastada. Jääb mulje, et Vene eriteenistused on meistrid kõiksugu võltsingute kompileerimisel, aga reaalse töö tegijaid neist pole.

Tulelööke oli ka Harkivi linnas veel. Harkivist väljas tabas miinipildujatuli Udõ ja Prudjanka külasid. Sellest järeldame, et seal on venelaste kandepind muutunud üsna ahtakeseks. Kõige läänepoolsemaks asulaks, mida Vene okupandid veel hoiavad, on Kozacha Lopan. Ja kuna lastakse miinipildujatest, siis järelikult muid vahendeid reaalselt pole - kas moon otsas, tehnika otsas või on lähikonnast eemale viidud.

Ukrainlaste teatel on Izjumis hukka saanud nii Vene peastaabi ülema lähikond kui ka ligi 20 kõrgemat ohvitseri.

Ukraina teatel on nad suutnud tekitada kaotusi okupantidele Starõi Saltovi külas, mis on Ukraina eesmistest üksustest veel 15 km eespool. Seega tegu suurtükitulega. Eeldatavasti markeeriti sellega edasiliikumise suund. Nagu eelnevalt kirjutasin, siis ukrainlastel tarvis liikuda Harkivist itta veel umbes 20 km, et hakata tõsiselt häirima Izjumi operatiivsuuna varustamist ja 50 km selleks, et piirata sealne Vene okupantide armee kontingent sisse.

Tundub, et varustus on seal katkenud juba ilma selletagi ja on suur küsimus, kas selleks ajaks, kui ukrainlased jõuaksidki nii kaugele, on seal veel kedagi alles.

Foto: Igor Taro