«Vene turism on toonud Kreekasse palju raha juba aastaid. Usume, et nad teenivad vere pealt ja siis toovad seda raha,» ütles Zelenskõi usutluses intervjuus Kreeka televisioonile.

«Türgis on olukord samasugune. Ühest küljest käitub Türgi vahendajana ja toetab Ukrainat oluliste sammudega ja teisalt näeme samal ajal turismimarsruutide koostamist just Vene turistide tarvis. Kui me tahame olla sõprussuhtes, pean ma presidendina sellest rääkima. Nii ei tohi, see ei tohiks olla,» märkis ta.