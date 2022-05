Kas maailmast isoleerimine tõukab Venemaa elanikud hoopis tugevamini toetama Putinit?

Venemaa sisemistes arengutes ei ennustanud lähikuudel mingit muutust ükski Postimehe küsitletud Venemaa sisepoliitika ekspert. Selleks on inimeste meelsus praegu väga võimumeelne: küsitlused näitavad, et enamus venemaalasi on kuraaži täis ning majandusel on olemas teatud tugevusvaru. Mingit kriisi pole Venemaal veel tunda.