Anonüümsust palunud Moskva intelligent: Putini teod on sureva inimese teod

Putin peab piirduma sellega, mis on võimalik. See pole esimest korda tegelikult. Ma tean täpselt, et 2014. aastal oli maksimumplaan luua Novorossija. Nad korjasid juba ajaloolasi, kes pidid looma selleks ajaloolise põhjenduse. Sanktsioonide tõttu jäi see ära. Hoolimata sellest et sõjaväelased seda nõudsid. Ta peatas selle (plaani). Ta võib peatuda.

Pole sellist suurt võitu. Mis võit see on, kui sa ise istud kuskil punkris ning tähistad seda, et sa tapsid nii palju (tsiviil)inimesi ja hävitasid terveid linnu? Kui okupeerime Ukraina, siis mida me teeme kõiki nende varemetes linnadega? Milleks Venemaale need purustatud linnad? Need on meie valitsemise all, ja mis edasi? Kas me hakkame kulutama nende taastamisele, kui meil endil on selline vaesus? See on ju täielik mõttetus: algul ise hävitad ja siis ise taastad.

See võit jagatakse ju nulliga. Võitu pole. Vaat sellepärast ma arvan, et Putinil on kuraas kadunud. Krimmi ajal tal oli veel see kuraas. Mäletate kõiki neid tema pisaraid. Ta oli ise vapustatud, kui edukalt see tal kõik välja kukkus. Nüüd sellist asja enam ei tule. Ta saab sellest aru. Poliitilises ja isiklikus mõttes ta on suremas. Kõik see tema tegevus on sureva inimese teod.

Mis puudutab majandust, siis see on kahetine asi. Majandusteadlased kirjeldavad, kuidas sanktsioonid hakkavad samm-sammult Venemaa majandust mõjutama, aga kui me läheme välja, siis seda veel ei paista, poodides on kõik olemas. Paljud inimesed, nagu mina, on muidugi kaotanud palju raha. Me ei saa reisida. Töötus hakkab ilmselt tõusma.

Aga öelda, et see on krahh – sellist tunnet veel pole. Ilmselt Venemaa suuruse tõttu pole sellist tunnet, et see on krahhide krahh. Paljud meist mäletavad Nõukogude Liitu, kus paljud asjad olid defitsiit, kus olid suured järjekorrad, me ei saanud kuhugi sõita jne. Praegu oleme sellisest olukorrast ikkagi veel väga kaugel.

Vene kodanikuna ma muidugi jagan seda vastutust, mida mu riik on teinud, aga ma ei saa siiski aru, et miks mind karistatakse. Mult on kõik ära võetud. Ma pole enam noor inimene, ma ei saa enam midagi teenida uuesti.

Ma saan aru, et Lääs tahtis tegutseda nii, et inimesed tõuseksid üles režiimi vastu, aga välja tuli nii, et inimesed võtavad seda nii, et Lääs võttis neilt kõik ära. Jah, nad saavad aru, et sõja tõttu. Aga nad vaatavad ka, et see on Lääne tegevuse tõttu, mitte Putini ei võtnud ära. Nad ei ole tigedad Putini peale, vaid tigedad selle pärast, et ei pea seda õiglaseks.