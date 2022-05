Putini allkirjastatud seadus annab «igavestele tuledele» tasuta gaasi

Parlamendi alamkoda riigiduuma võttis muudatused vastu 20. aprillil, föderatsiooninõukogu kiitis need heaks 26. aprillil.

Gaasivarustuse seadusesse tehtud muudatus näeb ette, et sõjaväehaudadele ja mälestusehitistele, kus on niinimetatud igavene tuli, määrab valitsus gaasi hinna kokkulepitud põhimõtete raames. Uus kord hakkab kehtima memoriaalkompleksidele, mis on kantud kaitseministeeriumi registrisse.