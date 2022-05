EL valmistub lõpparve tegemiseks Vene gaasiga ega taha rublades maksta

Euroopa Komisjon esitab teisipäeval liikmesriikidele uue sanktsioonipaketi, et karistada Venemaa presidenti Vladimir Putinit Kremli kallaletungi eest Ukrainale ning seal sisaldub ka naftaembargo, kinnitasid ametnikud.

Brüsselis esmaspäeval toimunud energeetika- ja keskkonnaministrite kohtumisel käsitleti veelgi keerulisemat probleemi seoses Vene maagaasiga, millest paljud riigid, sealhulgas Euroopa suurim majandus Saksamaa, on väga sõltuvad.

Moskva nõuab «ebasõbralikelt riikidelt» gaasi eest rublades maksmist, et vältida lääne rahandussanktsioonide mõju Venemaa keskpangale. Kuna Bulgaaria ja Poola keeldusid gaasi eest rublades maksmast, on nende maade varustamine juba lõpetatud.

Nõupidamist juhtinud Prantsuse keskkonnaalase ülemineku minister Barbara Pompili ja Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson ütlesid kohtumise järel, et 27 liikmesriiki on Bulgaaria ja Poolaga solidaarsed ja koguvad gaasivarusid, et katkestuseks valmis olla.

Simsoni sõnul tähendaks Venemaa nõudmiste täitmine EL-i sanktsioonide rikkumist ning tema teada ei valmistu ükski Euroopa kompanii Putini maksenõudeid täitma.

Kuid mitmed riigid peavad mai lõpus tarnelepinguid uuendama ja mõned võivad püüda sanktsioonidest mööda hiilida, järgides Moskva pakutud meetodit.

See tähendaks kahe konto avamist Venemaa riikliku energiahiiu Gazpromi pangas. Maksed kantakse ühele kontole eurodes või dollarites, aga seejärel kantakse need läbi sanktsioonide alla kuuluva Venemaa keskpanga, enne kui toimub laekumine teisele kontole rublades.

Simson ja mitu ministrit leiavad, et ka see oleks sanktsioonide rikkumine. On aga liikmesriike, kes nõuavad ses osas Euroopa Komisjoni ekspertidelt täpsemat selgitust.

Poola keskkonnaminister Anna Moskwa kinnitas, et Poola ja veel mitu riiki nagu Eesti, Läti, Leedu, Taani, Holland ja Soome on lubanud olla solidaarsed ega maksa mingil moel rublades.

Seevastu Rootsi energeetika- ja digitaalarengu minister Khashayar Farmanbar märkis, et selgitus on vajalik, kuna tegemist on väga kompleksse protsessiga.

Saksamaa majandus- ja kliimaminister Robert Habeck ütles, et Berliin järgib EL-i poliitikat, kuid pakkus ka välja, et Gazprombanki topeltkontode plaan võiks olla Putinile nägu päästev lahendus.