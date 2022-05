IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Raudteelogistika järgi otsustades kavatseb Venemaa veel pikalt sõdida

Ainus lõiguke, kus neil mingisugune liikumine võib toimuda on Severodonetski ja Slovjanski vahel olev Lõmani piirkond. Lõmani pealetungil on kaks funktsiooni - liikuda Slovjanski peale ning lõigata ära Severodonetski linnastu logistika.

Vene okupatsiooniväed on jõudnud juba mitu nädalat tagasi Lõmani servale Zarichne külasse Kreminna kaudu ühe tankipataljoniga. Lõmani on viis kilomeetrit, kuid siis keerasid nad Yampili poole. Oletatav löögisuund on Yampil-Siversk, mis asub juba teiselpool Donetsi jõge.

Ei ole tõenäoline, et Ukraina vägi sooviks neid üle jõe niipea lubada. Lõmani-Raigorodoki vahelised sillad on praeguseks juba õhku lastud - sealt on otsetee Slovjanskini. Ju võtab Ukraina armee selle jõe uueks kaitseliiniks kuni laiaulatusliku vastupealetungi alguseni, milleks formeeritakse reservüksusi. Samas ei paista jõe põhjapoolne külg veel jäetud olema ja Lõmani teisest suunast pole ukrainlased mitmest asulast ilmselt välja läinud.

4) Väidetavalt on Vene väejuhatus suunanud nüüd Mariupolist ühe täiendavad PTG Popasna ründamiseks. Seal püsib rinne samuti juba mitte päevi, vaid pea nädalaid samas kohas. Popasna on samamoodi neile oluline kahel põhjusel - otsetee Slovjanski poole Bahmuti trassi kaudu ning Severodonetski varustusteede äralõikamine. Sama, mis Lõmangi, ainult lõuna poolt. Ja lisaks ka see asjaolu, et Donetski oblasti territooriumist on venelastel okupeeritud ca 60%.

Foto: Igor Taro

Taktikaliselt üritatakse Ukraina vägesid piirata kahelt poolt. Väiksemas mastaabis Lõmani ja Popasna suundadelt Severodonetski ümber. Suuremas mastaabis Harkivi ja Zaporižžja suundades kogu Donbassi rinde ja väegrupeeringu ümber. Ja umbes selliseid kaarte ja nooli nad Venemaa kallaletungi ja sõjaroimade ministeeriumi briifingutel veel näitavadki, aga mure on neil sellest, et isegi väiksem piiramisrõngas ei õnnestu. Muudkui pommitatakse oma rünnakukoridori esist ala, üritatakse peale tulla, kuid siis taandutakse kaotustega.

Ei ole suudetud hõivata Popasnat, ei Avdiivkat ega Marjinkat Donbassi rindel. Muidugi on ukrainlased seal ka oma reserve juurde vedanud ja üksusi ümber paigutanud. Samas ka eelnevatel päevadel kõvasti pahandust teinud okupantide tagalas - küll laskemoonaladude, varustusautode ja kütusehoidlatega. See pakub ka mingit seletust, miks need suurejoonelised pealetungid ei õnnestu siiani.

5) Mariupolis on läinud õnneks viia Azovstalist välja veel sadakond tsiviilisikut. Asi läheb jube vaevaliselt. Inimesi veetakse tehase territooriumilt välja akendeta bussiga. Ilmselt ühtki tervete klaasidega sõidukit Mariupolis ei ole, sest pommitamised ja õhurünnakud on ju olnud katkematud.

On olnud küsimusi, miks just nüüd nõustusid venelased selle evakuatsiooniga ja pakun välja kaks põhjust - üks on Transnistria suunalt saadud sõnum ja teine soov pääseda millalgi sanktsioonidest. Lavrov lobises välja, et nende sooviks on Ukraina kõneluste teemana tuua sisse ka sanktsioonide mahavõtmine, mis tähendab ilmselgelt, et surm tuumasõja tagajärjel pole neil plaanis. Ju siis on siinsetel lootustandvatel uudistel veel mingi mõte.