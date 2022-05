«Ma ei usu, et EL piirdub kuuenda sanktsioonide paketiga. Sõda jätkub, mis tähendab, et usun, et pärast kuuenda sanktsioonipaketi vastuvõtmist valmistatakse kohe ette ka seitsmes ja vajadusel ka hilisemad,» ütles Skaisgirytė-Liauškienė teisipäeval ringhäälingu usutluses.