Austraalial seisab kliimamuutuse tõttu ees kodukindlustuse kriis

Prognooside kohaselt kannatab 2030. aastaks 520 940 elamut ehk iga 25. elamu aastas kahju, mis on võrdne ühe protsendiga selle asendamise kogukulust ja teeks kindlustuspoliisi sisuliselt liiga kalliks, ütlesid raporti autorid.

Sarnaseid hoiatusi on avaldanud ka Austraalia kindlustustööstus, mis on nõudnud, et keskvalitsus ja osariigid investeeriks kodude tugevdamisse ja kaitsesse äärmuslike ilmastikusündmuste eest senisest rohkem, sealhulgas läbi kaitsetammide ehitamise.