Ülemraada: ärge andke Venemaale teise maailmasõja võidu monopoli

Eelnõu autorid soovitavad ülemraadal kuulutada vastuvõetamatuks see, et Venemaa on monopoliseerinud teise maailmasõja võidu – tegemist on natsismi üle teises maailmasõjas saavutatud võiduga, mis on Hitleri-vastase koalitsiooni ja vabastusliikumiste ühine saavutus, ning sõda oli maailma rahvaste jaoks ühine tragöödia.