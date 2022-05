WHO hoiatas rasvumise epideemia eest Euroopas

Rasvumise esinemissagedus on kasvanud Euroopas viimase viiekümne aastaga 138 protsenti, teatas WHO värskes raportis, tuues välja selle seose vähktõvede ning südame- ja veresoonkonna haigustega.

«Ülekaalulisuse ja rasvumise määr on võtnud terves piirkonnas epideemilise mõõtme ning on endiselt paisumas,» teatas WHO Euroopa haru.