Putin Macronile: Lääs peab lõpetama Ukraina relvadega varustamise

Lisaks väitis Putin, et Ukraina ei ole valmis «tõsiseks tööks» konflikti lõpetamise nimel.

«Vene pool on endiselt dialoogile avatud,» kinnitas Putin Kremli sõnul Macronile.

Macron ütles omalt poolt, et Ukraina sõja tõttu on ohus maailma toidujulgeolek, vahendas Kreml.

Macron on üks väheseid lääneriikide liidreid, kes on rääkinud Putiniga pärast Vene vägede sissetungi Ukrainasse. Ta on veetnud telefoni taga tunde, püüdes veenda Putinit sõda lõpetama.