«Lähinädalate jooksul saadame teile Brimstone'id – need on laevatõrjeraketid, raketisüsteemid ja ka soomusmasinad, et evakueerida inimesi okupeeritud aladelt ja ebaturvalistest piirkondadest, et kaitsta kriitilise taristu eest vastutavaid isikuid,» ütles Johnson Ukraina ülemraadale.