Marin: Soome tahab enne NATO-t võimalikult häid julgeolekutagatisi

Saksa kantsler Olaf Scholz lubas, et Soome ja Rootsi võivad arvestada Saksamaa toetusega taotluse esitamisest NATO liikmeks saamiseni kuluva aja jooksul.

«Suurte riikidega peetakse praegu neid kõnelusi ja ma usun küll, et me saame eri poolt tuge,» ütles Marin usutluses Soome meediale. Saksa valitsus mõistab Soome soove, kinnitas ta.

Marini ja Rootsi peaminister Magdalena Andersson kohtusid Berliini lähedal Mesebergis Scholzi ja ülejäänud Saksa valitsusega ning arutasid julgeolekuolukorda. Marini sõnul on nii temalt kui Rootsi peaministrilt küsitud, kuidas nad valmistuvad Venemaa reaktsiooniks, kui nad NATO liikmesust taotlevad.

Kantsler Scholz kinnitas, et Saksamaa toetab Soomet ja Rootsit nende julgeolekupoliitilistes otsustes. Riigid langetavad NATO-ga liitumise kohta otsuse ise, aga kui selle kasuks otsustatakse, võivad Soome ja Rootsi arvestada Saksamaa toetusega, ütles ta. «Eurooplastena tunneme, et oleme selleks kohustatud.»

Marini sõnul on julgeolekukeskkond põhjalikult muutunud ja endine enam tagasi ei tule. «Näeme nüüd selgemini, kuhu Venemaa tahab meid viia: see on huvisfääride maailm, kus kõige tugevamale jääb viimane sõna,» ütles Soome peaminister.