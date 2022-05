Viimase viie aastakümnega on ülekaalulisuse näitajad kasvanud Euroopas 138 protsendi võrra, see omakorda toob kaasa vähi ja südamehaiguste sagedasema esinemise, teatas WHO eile avaldatud raportis.

Selgub, et ligi veerand Euroopa täisealisest elanikkonnast on rasvunud, mis on kõrgeim näitaja Ameerika regiooni järel. 59 protsenti täisealistest on ülekaalulised: 63 protsenti meestest ja 54 protsenti naistest. Laste seas on see näitaja 29 protsenti poiste ja 27 protsenti tüdrukute seas.