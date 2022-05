KOMMENTAAR ⟩ ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liikmesus kui Venemaa kaitsekilp

JN on 15-liikmeline poliitiline täidesaatev organ, mis otsustab ainuisikuliselt, kas ja kuidas probleemile reageerida (ei saa eeldada, et sarnasele probleemile reageeritakse sarnasel viisil). Lisaks võivad JNi alalised liikmed blokeerida selle toimimise kasutades vetot, st hääletades otsusele vastu (hääletamata jätmine ei sega otsuse vastuvõtmist).

Seetõttu on aastakümneid räägitud vajadusest JNi reformida. Peaasjalikult on arutlusel kaks küsimust.

Esiteks, millised riigid peaksid olema alalised liikmed. Praegune olukord väljendab Teise maailmasõja järgset geopoliitilist reaalsust, mistõttu on alalisteks liikmeteks Ameerika Ühendriigid, Hiina Rahvavabariik, Prantsusmaa, Venemaa ja Ühendkuningriik. Poliitilised, majanduslikud ja sõjalised jõujooned on muutunud, mistõttu on põhjust vaadata üle alalised liikmed. Tasub märkida, et osast regioonidest ei ole alalist liiget (Aafrika, Lõuna-Ameerika, Okeaania).