Nobelist Dmitri Muratov: keegi ei saaks Putinit tuumarelva käikulaskmisel takistada

Kreml teatas, et pärast Ukrainasse tungimist, et rakendas oma tuumaheidutusjõududes «valveteenistuse erikorda».

Muratov, kelle ajaleht Novaja Gazata on sunnitud Moskva sõjalise sekkumise tõttu avaldamise peatama, hoiatas üleilmsel pressivabaduse päeva tähistaval üritusel, et Kremli propagandasõdalased püüavad muuta tuumarelvade kasutamise Venemaa avalikkusele meelepärasemaks.

Tema sõnul on praegu Venemaal kõige hirmutavam see, et Putin on omandanud piiramatu absoluutse võimu.